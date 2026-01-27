Ранее в Европе усиливались призывы к пересмотру линии в отношении Москвы: лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо предлагал снять санкции, восстановить диалог и торговлю с Россией. Параллельно Франция и Италия лоббировали в ЕС создание поста спецпереговорщика по Украине, на который рассматривали экс-президента Финляндии Александра Стубба. Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркивал необходимость диалога с Москвой, на что в Кремле отвечали, что контакты возможны только на основе взаимопонимания.