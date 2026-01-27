Ричмонд
РЕН ТВ: Мужчина напал с ножом на жену и ребенка в подъезде дома на севере Москвы

— Криков не было, но лифт был в крови. Мужчина выскочил из лифта, убегал, затем забежал в подъездную дверь. Подозреваемый тоже был весь в крови, — рассказал очевидец инцидента.

Уточняется, что женщину увезли на скорой помощи в тяжелом состоянии, ребенок тоже пострадал, его госпитализировали. Отца семьи увезли сотрудники полиции, сказано в статье.

Жительница подмосковного Орехово-Зуева напала на знакомую с ножом во время пьяной ссоры. Об этом 22 января сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России. Нападавшую задержали.

Ей оказалась уроженка Новосибирской области 1977 года рождения. Против нее возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.