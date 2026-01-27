В Иванове семья отравилась угарным газом, ребёнка госпитализировали

Ранее Life.ru писал, что похожая трагедия произошла в Волгоградской области. В городе Волжском в частном доме угарный газ унёс жизни матери и двух её детей. Следователи выяснили, что в доме были закрыты окна и вентиляция, из-за чего опасные продукты горения скопились внутри помещения.