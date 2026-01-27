Суд арестовал пенсию и квартиру блокадницы в Петербурге из-за долга сына

В Петербурге на пенсию и единственную квартиру 87-летней блокадницы и ветерана труда Юлии Леонидовны суд наложил арест. Об этом в понедельник, 26 января, сообщило издание «КП».
Отмечается, что пенсионерка тяжело больна, не встает с постели и нуждается в круглосуточном уходе. Ее сын рассказал, что после удержаний матери оставили только прожиточный минимум — 17 754 рубля в месяц, и этих денег, по его словам, не хватает на лекарства и оплату сиделок.
Причиной такой ситуации стали последствия многолетнего судебного конфликта сына блокадницы — архитектора Михаила — с предпринимательницей, заказывавшей у него проектные работы.
После ряда судебных разбирательств оппоненты добились взыскания с матери мужчины 3,5 миллиона рублей. Речь идет о сумме, которую, по словам Михаила, он несколько лет переводил родительнице на лечение и уход. Он заявил, что считает произошедшее мошеннической схемой, он продолжает оспаривать решения суда.
— Суд первой инстанции ранее занимал другую позицию и ссылался на нормы Семейного кодекса о содержании нетрудоспособных родителей, но апелляция приняла противоположное решение, — уточняется в статье.
Юлия Леонидовна родилась в феврале 1939 года и пережила блокаду Ленинграда в раннем детстве. В марте 1942 года ее эвакуировали по «Дороге жизни». После эвакуации она жила с матерью на Урале, потом семья вернулась в Ленинград. В дальнейшем Юлия Леонидовна много лет работала в проектном институте и участвовала в создании городских объектов. По словам сына, серьезные проблемы со здоровьем у нее начались в период пандемии, после чего она стала лежачей и нуждается в постоянной помощи.
