Суд арестовал пенсию и квартиру блокадницы в Петербурге из-за долга сына

Юлия Леонидовна родилась в феврале 1939 года и пережила блокаду Ленинграда в раннем детстве. В марте 1942 года ее эвакуировали по «Дороге жизни». После эвакуации она жила с матерью на Урале, потом семья вернулась в Ленинград. В дальнейшем Юлия Леонидовна много лет работала в проектном институте и участвовала в создании городских объектов. По словам сына, серьезные проблемы со здоровьем у нее начались в период пандемии, после чего она стала лежачей и нуждается в постоянной помощи.