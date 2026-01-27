Ричмонд
В Николаевской области Украины объявили воздушную тревогу

В Киевской и Сумской областях предупреждение об опасности с воздуха отменили.

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Воздушная тревога отменена в Киевской и Сумской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

В Николаевской области воздушная тревога объявлена.

Сирены работают в Днепропетровской, Кировоградской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях Украины.

