В Николаевской области Украины объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Воздушная тревога отменена в Киевской и Сумской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.
В Николаевской области воздушная тревога объявлена.
Сирены работают в Днепропетровской, Кировоградской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях Украины.
