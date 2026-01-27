Shot: Серия взрывов прогремела над Курском

Серия взрывов прозвучала над Курском. Силы противовоздушной обороны отражают воздушную атаку над городом. Об этом во вторник, 27 января, сообщил Telegram-канал Shot.
— Местные жители рассказали, что серия взрывов прогремела над Курском в 01:00. Всего было слышно около пяти-семи громких звуков в разных частях города. В некоторых районах жители видели вспышки в небе. По словам местных, ПВО уничтожает украинские беспилотники на подлете к городу, — сказано в публикации.
Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.
Женщина, которая получила тяжелые ранения из-за атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на Воронеж в ночь на 11 января, умерла в больнице. Об этом 26 января сообщил губернатор региона Александр Гусев. По его словам, она не смогла восстановиться после операции, которую ей провели сразу после прибытия в медучреждение.
Атака, совершенная ВСУ вечером 10 января на Воронеж, стала одной из самых массированных с начала спецоперации, сообщил Александр Гусев.