Shot: Серия взрывов прогремела над Курском

Женщина, которая получила тяжелые ранения из-за атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на Воронеж в ночь на 11 января, умерла в больнице. Об этом 26 января сообщил губернатор региона Александр Гусев. По его словам, она не смогла восстановиться после операции, которую ей провели сразу после прибытия в медучреждение.