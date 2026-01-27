В Новосибирске застройщика Джулая обвинили в хищении 1,2 млрд рублей у сотен дольщиков

Следствие считает, что в период с 2019 по 2023 год деньги дольщиков, предназначенные для возведения домов в микрорайонах «Плющихинский» и «Просторный», были обналичены и легализованы. Сроки сдачи жилья истекли, однако часть покупателей так и не получила квартиры.