В Новосибирске застройщика Джулая обвинили в хищении 1,2 млрд рублей у сотен дольщиков

Как сообщил прокурор области Александр Бучман в интервью «АиФ-Новосибирск», ему вменяют хищение средств 839 участников жилищных кооперативов в особо крупном размере.
По данным надзорного ведомства, расследование уголовного дела в отношении директора ООО «Дискурс-Строй» было завершено в 2025 году. Речь идёт о сумме порядка 1,2 млрд рублей. Сейчас материалы находятся в суде, параллельно следственные органы ведут ещё 11 уголовных дел, связанных с преступлениями в сфере индивидуального жилищного строительства.
Следствие считает, что в период с 2019 по 2023 год деньги дольщиков, предназначенные для возведения домов в микрорайонах «Плющихинский» и «Просторный», были обналичены и легализованы. Сроки сдачи жилья истекли, однако часть покупателей так и не получила квартиры.
На активы Джулая наложен арест на сумму 1,2 млрд рублей. По информации прокуратуры, около 700 млн рублей он направил на завершение строительства, что позволило сдать большую часть домов. При этом несколько объектов по-прежнему остаются проблемными.
Сам Алексей Джулай вину не признаёт и утверждает, что строительство было невозможно из-за непригодного земельного участка.