В Приморье проводят проверку по факту подмены младенцев в роддоме

В Приморском крае следственные органы начали проверку по факту возможной подмены детей в одном из роддомов города Лесозаводска в 1989 году. Основанием для проведения доследственной проверки послужили публикации в средствах массовой информации.
Согласно этим сообщениям, двое мальчиков были много лет назад случайно перепутаны и выросли в чужих семьях, а их биологические родители узнали об этом лишь спустя десятилетия, после проведения генетической экспертизы. Как стало известно из соцсетей, обе семьи в настоящее время пытаются через суд взыскать компенсацию в размере 30 миллионов рублей.
Следователи устанавливают, имеются ли в действиях сотрудников роддома признаки состава преступления по статье «Подмена ребенка». В рамках проверки будут истребованы все необходимые медицинские документы за 1989 год и назначены судебно-медицинские экспертизы.
