В Приморье проводят проверку по факту подмены младенцев в роддоме

Согласно этим сообщениям, двое мальчиков были много лет назад случайно перепутаны и выросли в чужих семьях, а их биологические родители узнали об этом лишь спустя десятилетия, после проведения генетической экспертизы. Как стало известно из соцсетей, обе семьи в настоящее время пытаются через суд взыскать компенсацию в размере 30 миллионов рублей.