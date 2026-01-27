В парламенте Гренландии оценили независимость острова от Дании

«Независимость Гренландии не является реальностью, может быть, через пять лет или через десять лет», — сказал он Его слова приводит РИА Новости. Оттосен подчеркнул, что Гренландии необходимо и дальше оставаться в рамках Королевства Дания, поскольку существующая модель взаимодействия обеспечивает стабильность экономике и социальной системе острова.