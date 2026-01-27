9News: в Австралии при крушении самолета пострадали два человека

Крушение произошло около 06:00 по местному времени (21:00 26 января мск) недалеко от аэропорта Хэк Филд (расположен в 30 км к югу от Голд-Коста). Воздушное судно упало и от удара о землю загорелось. Два человека, которые были на борту самолета, госпитализированы с тяжелыми травмами, их состояние врачи считают критическим.