Кофейную авантюру провернул в Подмосковье житель Хабаровского края

Как сообщается, сигнал тревоги поступил на пульт централизованной охраны из магазина в Ивантеевке, находящегося под защитой Росгвардии. Персонал торговой точки нажал тревожную кнопку, увидев в торговом зале покупателя, замеченного ранее в аналогичных правонарушениях. В этот раз он спрятал в тележку 47 упаковок кофе и продукты питания на общую сумму около 16 тысяч рублей и предпринял попытку вывезти её за пределы кассовой зоны, не оплатив.