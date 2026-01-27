Кофейную авантюру провернул в Подмосковье житель Хабаровского края

В Подмосковье сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали приезжего из Хабаровского края, пытавшегося вынести из магазина неоплаченный товар. Согласно информации, предоставленной пресс-службой Росгвардии по Московской области, мужчина набрал в корзину около 47 пачек кофе, а также другие продукты питания на общую сумму приблизительно 16 тысяч рублей, и собирался уйти, не заплатив.
Как сообщается, сигнал тревоги поступил на пульт централизованной охраны из магазина в Ивантеевке, находящегося под защитой Росгвардии. Персонал торговой точки нажал тревожную кнопку, увидев в торговом зале покупателя, замеченного ранее в аналогичных правонарушениях. В этот раз он спрятал в тележку 47 упаковок кофе и продукты питания на общую сумму около 16 тысяч рублей и предпринял попытку вывезти её за пределы кассовой зоны, не оплатив.
Оперативно прибывшие на место сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого. В ходе установления личности правоохранители выяснили, что задержанным оказался 38-летний уроженец Хабаровского края, ранее имевший проблемы с законом и находящийся в федеральном розыске с начала этого года.
Задержанный передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
