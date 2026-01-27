Shot: Более 10 взрывов прогремело в Славянском районе Краснодарского края

Более 10 взрывов прозвучало в Славянском районе Краснодарского края. Силы противовоздушной обороны работают по дронам-камикадзе ВСУ. Об этом во вторник, 27 января, написал Telegram-канал Shot.
— По словам местных жителей, взрывы начались примерно в 01:40. Также в городе работала сирена воздушной опасности. Очевидцы утверждают, что слышали «басовитые взрывы и жужжание мотора» со стороны Азовского моря, — говорится в публикации.
Официальной информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Серия взрывов ранее прозвучала над Курском. Силы противовоздушной обороны отражают воздушную атаку над городом. Об этом 27 января сообщил Telegram-канал Shot. Всего было слышно около пяти-семи громких звуков в разных частях города. В некоторых районах жители видели вспышки в небе.
Женщина, которая получила тяжелые ранения из-за атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на Воронеж в ночь на 11 января, умерла в больнице. Об этом 26 января сообщил губернатор региона Александр Гусев. По его словам, она не смогла восстановиться после операции, которую ей провели сразу после прибытия в медучреждение.