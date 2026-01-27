Ричмонд
9News: Самолёт потерпел крушение в Австралии

Легкомоторный самолет разбился недалеко от города Голд-Кост.

Источник: Комсомольская правда

В Австралии в ночь на 27 января произошло ЧП. Легкомоторный самолет потерпел крушение. Утверждается, что погибших в результате инцидента нет. Об этом оповещает телеканал 9News.

Как сказано в материале, на борту находились два пассажира. Они получили тяжелые травмы. Людей госпитализировали.

Борт разбился недалеко от города Голд-Кост. Подробности пока неизвестны. Кроме того, на данный момент, не поступало информации о текущем состоянии пассажиров. Далее с инцидентом будут разбираться правоохранители.