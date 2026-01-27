Ричмонд
Жители Курска сообщили о серии взрывов и работе ПВО

Ночью 27 января над Курском прогремела серия взрывов. Российские системы противовоздушной обороны отражали атаку БПЛА. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Жители города рассказали, что услышали несколько громких хлопков около часа ночи. В разных районах Курска зафиксировали от пяти до семи мощных взрывов. В некоторых местах люди заметили вспышки на небе. Официальных данных о жертвах или повреждениях пока нет.

Накануне Вооружённые силы Украины ударили по Шебекинскому городскому округу в Белгородской области. Житель Шебекино получил минно-взрывную травму и баротравму. Пострадавший сам пришёл в центральную районную больницу, после чего его госпитализировали.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

