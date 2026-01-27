В Японии из-за снегопадов тысячи людей ночуют в аэропорту

На севере Японии последние несколько дней продолжались сильные снегопады — уровень осадков в некоторых регионах достиг 72 см, что стало рекордным показателем для января. Местные метеорологи предупреждают, что выпадение снежных осадков может возобновиться 28−29 января и призывают местных жителей внимательно следить за соответствующей информацией. Из-за непогоды в Японии были отменены более тысячи поездов и сотни авиарейсов — это в общей сложности затронуло порядка 150 тыс. человек.