Более 10 взрывов прогремели в Славянском районе Краснодарского края

По словам жителей, взрывы начались около часа ночи и были слышны в различных частях района. Некоторые из очевидцев отмечали характерный звук, похожий на жужжание моторов, доносившийся со стороны Азовского моря, после которого следовали взрывы. На данный момент официальных данных о возможных разрушениях или пострадавших на земле не поступало.
В аэропорту Краснодара тем временем были введены дополнительные ограничения на приём и отправление воздушных судов. Напомним, воздушная гавань принимает регулярные рейсы с 09:00 до 19:00 мск.
Ночью 26 января в Славянском районе Краснодарского края также работала ПВО. Жители слышали взрывы и стрельбу. Позже сообщалось, что обломки украинских беспилотников повредили три жилых дома, части БПЛА также были найдены ещё на территории четырёх домовладений. Кроме того, фрагменты сбитых дронов упали на территории двух предприятий в Славянске-на-Кубани. В результате инцидента пострадал один человек.
