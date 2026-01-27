Ричмонд
Три ДТП с пострадавшими выявлено за сутки в Хабаровском крае

В Хабаровском крае зафиксировано 340 нарушений ПДД за один день.

Источник: Комсомольская правда

За 26 января в Хабаровском крае зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

В их числе два наезда на пешеходов и одно столкновение транспортных средств. В результате аварий травмы получили три человека.

В этот же период сотрудниками ГИБДД на территории края было выявлено 340 нарушений Правил дорожного движения. Из них 13 водителей управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Нарушение правил проезда пешеходных переходов совершили 18 водителей, а 19 пешеходов перешли проезжую часть с нарушением установленных норм.