На восточном побережье Австралии разбился самолет

Легкомоторный самолет потерпел крушение в районе восточного побережья Австралии недалеко от города Голд-Кост. Инцидент произошел примерно в 06:00 по местному времени недалеко от аэропорта Хэк Филд, расположенного в 30 километрах к югу от города.