На восточном побережье Австралии разбился самолет

Легкомоторный самолет потерпел крушение в районе восточного побережья Австралии недалеко от города Голд-Кост. Инцидент произошел примерно в 06:00 по местному времени недалеко от аэропорта Хэк Филд, расположенного в 30 километрах к югу от города.
По сообщению телеканала 9News, воздушное судно упало на землю и загорелось. Два человека, находившихся на борту, получили тяжелые травмы и были срочно госпитализированы в критическом состоянии. К месту происшествия немедленно выехали спасательные и пожарные службы.
По информации пожарной службы Квинсленда, самолет упал в кустарниковую зону недалеко от взлетно-посадочной полосы, и для тушения возгорания было задействовано 14 пожарных расчетов. В настоящее время полиция оцепила территорию, а специалисты приступили к расследованию причин авиакатастрофы.
