Друг дочери украл у хабаровчанки украшения на 150 тысяч рублей

В Хабаровске полицейские задержали 19-летнего местного жителя по подозрению в краже из квартиры подруги золотых украшений на 150 тысяч рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Хозяйка квартиры в Индустриальном районе вместе с сыном уехала в начале месяца в другой регион, дома осталась дочь, 18-летняя студентка техникума. Вернувшись, горожанка обнаружила, что исчезли ювелирные изделия — два обручальных кольца, браслет, цепь, серьги и другие, и обратилась в полицию.
Выяснилось, что к ее дочери часто приходили гости, один из которых и совершил кражу. В преступлении он признался и рассказал полицейским, что остался один в комнате под предлогом, украл украшения и сдал в два ломбарда за 75 тысяч рублей, а деньги потратил на алкоголь, продукты и развлечения.
— Возбуждено уголовное дело о краже (ч.2 ст. 158 УК РФ). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.
