Друг дочери украл у хабаровчанки украшения на 150 тысяч рублей

Выяснилось, что к ее дочери часто приходили гости, один из которых и совершил кражу. В преступлении он признался и рассказал полицейским, что остался один в комнате под предлогом, украл украшения и сдал в два ломбарда за 75 тысяч рублей, а деньги потратил на алкоголь, продукты и развлечения.