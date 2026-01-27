Экс-инспектора энергонадзора осудили за взятки в Приморье

Во Владивостоке суд вынес приговор по делу о коррупции в сфере энергетического надзора. На скамье подсудимых оказалась бывший старший государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Приморскому краю. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
В 2023—2024 годах, занимая должность инспектора, женщина действовала не одна, а в составе группы по предварительному сговору. Она помогала представителям коммерческих организаций получать разрешения на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок. Часть незаконных вознаграждений она получала лично, в других случаях выступала посредником при передаче денег.
Общая сумма полученных ею взяток превысила 700 тысяч рублей. Еще более 350 тысяч рублей прошло через нее в качестве посредника. Всего суд признал ее виновной сразу по нескольким эпизодам получения взяток, посредничества во взяточничестве и превышения должностных полномочий, повлекшего тяжкие последствия.
Суд назначил наказание в виде пяти с половиной лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Также ей назначен штраф 3,5 миллиона рублей. Кроме того, женщине запретили занимать должности на государственной службе в органах контроля и надзора сроком на шесть лет. Приговор пока не вступил в законную силу.