Экс-инспектора энергонадзора осудили за взятки в Приморье

Суд назначил наказание в виде пяти с половиной лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Также ей назначен штраф 3,5 миллиона рублей. Кроме того, женщине запретили занимать должности на государственной службе в органах контроля и надзора сроком на шесть лет. Приговор пока не вступил в законную силу.