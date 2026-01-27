Арестовано имущество депутатов Дорошенко и Вороновского на миллиарды рублей

Согласно материалам иска, Вороновский, который в 2015—2017 годах возглавлял департамент транспорта и затем министерство транспорта Краснодарского края, по версии следствия, совместно с соучастниками получил незаконный коррупционный доход в размере 2,8 млрд рублей. Ответчиками по гражданскому иску, помимо Вороновского и депутата Госдумы Андрея Дорошенко, значатся депутат заксобрания Краснодарского края Александр Карпенко и еще 25 физических лиц. По данным Генпрокуратуры, они либо участвовали в получении незаконных доходов, либо оформляли на себя имущество, приобретенное за счет средств преступного происхождения.