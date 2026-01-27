Арестовано имущество депутатов Дорошенко и Вороновского на миллиарды рублей

Депутатов подозревают в приобретении коррупционного дохода.
Судебные приставы в рамках иска Генеральной прокуратуры РФ об обращении имущества в доход государства наложили обеспечительный арест на имущество депутата Госдумы Андрея Дорошенко и бывшего депутата Анатолия Вороновского, а также связанных с ними лиц. Об этом сообщают российские СМИ.
В службу судебных приставов из суда Сочи направлены исполнительные листы о наложении обеспечительного ареста на все имущество, принадлежащее Дорошенко и Вороновскому. На основании исполнительных листов 23 января открыты исполнительные производства", — пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.
Согласно материалам иска, Вороновский, который в 2015—2017 годах возглавлял департамент транспорта и затем министерство транспорта Краснодарского края, по версии следствия, совместно с соучастниками получил незаконный коррупционный доход в размере 2,8 млрд рублей. Ответчиками по гражданскому иску, помимо Вороновского и депутата Госдумы Андрея Дорошенко, значатся депутат заксобрания Краснодарского края Александр Карпенко и еще 25 физических лиц. По данным Генпрокуратуры, они либо участвовали в получении незаконных доходов, либо оформляли на себя имущество, приобретенное за счет средств преступного происхождения.