В Баварии пьяный военный из США в нижнем белье пробрался в дом престарелых

Американский военнослужащий, находившийся в сильном алкогольном опьянении, пробрался в нижнем белье в дом престарелых в городе Графенвере (федеральная земля Бавария, ФРГ), сообщила немецкая газета Bild со ссылкой на полицию.
Это произошло рано утром 25 января. Предположительно, военный смог проникнуть внутрь, когда сотрудники учреждения передавали смену друг другу. На мужчине были надеты только спортивная майка и нижнее белье.
Его обнаружила в одной из комнат сотрудница дома престарелых, которая занималась раздачей еды на завтрак. Мужчину задержали полицейские. Военнослужащий не смог объяснить, как оказался в здании.
Полиция проводит расследование, в рамках которого также хочет выяснить, не причастен ли нарушитель к другому происшествию. Речь идёт о сорванной кем-то табличке с номером со здания, находящемся в одном районе с домом престарелых.
В публикации уточняется, что в Графенвере находится военный полигон, который используется американской армией для проведения учений.
