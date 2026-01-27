Ричмонд
При наводнении в провинции Лимпопо в ЮАР погибли 25 человек

В результате наводнения в южноафриканской провинции Лимпопо погибли 25 человек. Об этом сообщила радиостанция EWN. Стихия обрушилась на севере и востоке ЮАР из-за затяжных дождей.

Источник: Life.ru

Шесть тел обнаружили во время поисковых работ 26 января. Ранее власти подтверждали гибель 19 человек. Трое людей числятся пропавшими без вести, их поиски продолжаются.

Глава регионального правительства Поппи Раматуба на брифинге заявила, что ущерб от наводнения оценили в 7,9 млрд рандов — это около $493,6 млн. Она попросила центральное правительство выделить дополнительные средства на восстановление.

Всего власти ЮАР ввели режим природного бедствия в пяти провинциях. Сильнее других пострадали Лимпопо и Мпумалага, где погибли семь человек.

Ранее Life.ru рассказал, как слониха спасла детёныша от гибели во время наводнения в национальном парке Крюгера. Ливень превратил реку Комати в смертельную ловушку для животных.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.