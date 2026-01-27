Российские моряки спасли мужчину, дрейфовавшего двое суток в Южно-Китайском море

Как сообщили в пресс-службе флота, инцидент произошёл 26 января во время планового перехода судна во Владивосток. Человека заметили на поверхности воды и немедленно подняли на борт.
Пострадавшему оперативно оказали медицинскую помощь. Его состояние оценивается как удовлетворительное, угрозы жизни нет.
Ранее Life.ru писал, что на горнолыжном курорте Хакуба в Японии 42-летний турист погиб, попав под лавину во время спуска на сноуборде. Полиция официально подтвердила, что погибший был гражданином России.
