После ДТП в элитном квадрате Алматы пострадали три человека

Автомобиль BMW X4 двигался по ул. Каппарова в южном направлении. Навстречу ему ехал автомобиль Lada Granta. По предварительной версии, водитель BMW стал совершать левый поворот для въезда во двор ЖК Esentai city.
Водитель Lada Granta, видимо, не ожидая такого маневра также вывернул руль в сторону. Однако разъехаться у них не получилось, в результате чего произошло жесткое лобовое столкновение. В итоге, два неуправляемых автомобиля разлетелись в разные стороны.
От силы удара BMW развернуло и унесло в обратном направлении, а Lada вслед за ним через полосу встречного движения врезается в припаркованный автомобиль Toyota Camry и сносит его на несколько метров с припаркованного места.
В результате этого ДТП пострадали три человека. Это водитель Lada Granta, а также водитель и пассажир BMW X4. Все трое госпитализированы.
На месте происшествия сотрудник дорожной полиции разбирается с обстоятельствами ДТП без его участников.
