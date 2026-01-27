Хабаровчанина пригласили на день рождения и зарезали

Установлено, что пара познакомилась с горожанином на железнодорожной платформе 19 января, где они ожидали электричку. Они пригласили его с собой на дачу отметить день рождения мужчины. Во время распития между именинником и гостем возник конфликт, женщина вступилась со своего друга и ударила нового знакомого несколько раз ножом в спину. Хозяин дачи нанес удары ножом в грудь. Хабаровчанин скончался на месте происшествия.