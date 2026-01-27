Уголовное дело грозит водителю, не пропустившему «скорую помощь» в Надеждинском районе Приморья

Автомобиль был обнаружен в кратчайшие сроки. Было установлено, что 26 января 2026 года в 08:45 37-летний водитель, житель Артёма, имеющий 15 лет водительского стажа, не пропустил реанмобиль ССМП на 726-м километре автодороги А-370 в Надеждинском округе, потому что, по словам самого шофёра, не заметил приближающийся спецтранспорт с работающей сиреной и включёнными проблесковыми маячками. Водитель записал видеообращение с извинениями в адрес пациента, медицинских работников и жителей Приморья, пообещав впредь таких нарушений не допускать. Мужчина пояснил, что не увидел «скорую помощь» в зеркалах заднего вида, но когда реанмобиль немного сместился в сторону, то сразу заметил и пропустил его. Запись приобщена к материалам проверки прокуратуры и Следственного комитета.