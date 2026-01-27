Уголовное дело грозит водителю, не пропустившему «скорую помощь» в Надеждинском районе Приморья

Уголовная ответственность за создание помех медицинскому спецтранспорту, если это имело негативные последствия для пациента, предусмотрена статьёй 124.1 УК РФ — воспрепятствование оказанию медицинской помощи.
Информацию о неправомерных действиях водителя грузовика накануне распространили в социальных сетях. Информация была обнаружена полицией Приморского края в процессе мониторинга социальных сетей, наряды ДПС были незамедлительно ориентированы на розыск транспортного средства нарушителя.
Автомобиль был обнаружен в кратчайшие сроки. Было установлено, что 26 января 2026 года в 08:45 37-летний водитель, житель Артёма, имеющий 15 лет водительского стажа, не пропустил реанмобиль ССМП на 726-м километре автодороги А-370 в Надеждинском округе, потому что, по словам самого шофёра, не заметил приближающийся спецтранспорт с работающей сиреной и включёнными проблесковыми маячками. Водитель записал видеообращение с извинениями в адрес пациента, медицинских работников и жителей Приморья, пообещав впредь таких нарушений не допускать. Мужчина пояснил, что не увидел «скорую помощь» в зеркалах заднего вида, но когда реанмобиль немного сместился в сторону, то сразу заметил и пропустил его. Запись приобщена к материалам проверки прокуратуры и Следственного комитета.
В отношении водителя составлены административные материалы не только за создание помех транспорту экстренной службы на неотложном вызове, но и за управление транспортным средством с критическими неисправностями, отсутствие путевого листа, нарушение правил прохождения предрейсового медицинского и технического осмотра, отсутствие тахографа и управление ТС водителем, не указанным в полисе ОСАГО.
Следователи изучают видеозаписи с автомобильных регистраторов, опрашивают участников и очевидцев дорожного конфликта.
Минздрав Приморского края уточняет, что у пациента, которого везла бригада на госпитализацию, было подозрение на инсульт. «Это тот самый случай, когда каждая минута может иметь решающее значение для спасения человека», — предупреждают в пресс-службе министерства.
Если в действиях водителя всё-таки увидят преступную небрежность, это будет уже второе дело по статье 124.1 УК РФ за месяц. Ранее из-за намеренных действий водителя грузовика, создавших помехи автомобилю ССМП в пригороде Владивостока, перевозимой пациентке был причинён дополнительный ущерб здоровью. Водитель реанмобиля был вынужден резко затормозить перед грузовиком, что привело к опрокидыванию иммобилизационного щита с 18-летней девушкой, которую везли на экстренную операцию с переломом позвоночника. При падении у пациентки развился сильнейший болевой синдром, бригаде пришлось остановиться для оказания помощи, что привело к задержке госпитализации и операции. Сейчас девушка прооперирована, остаётся в тяжёлом состоянии.