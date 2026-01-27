Ричмонд
Приставы арестовали имущество депутата ГД Дорошенко и экс-депутата Вороновского

Судебные приставы наложили арест на собственность депутата Государственной думы от «Единой России» Андрея Дорошенко и бывшего депутата Анатолия Вороновского в рамках иска Генеральной прокуратуры об обращении их имущества в доход государства. Об этом во вторник, 27 января, сообщило ТАСС.

Надзорное ведомство потребовало обратить в доход государства около 120 объектов недвижимости и доли в 27 компаниях, которые работают в сфере дорожного строительства, проектирования и производства строительных материалов.

Согласно материалам иска, Вороновский, который возглавлял с 2015 по 2017 год департамент транспорта и министерство транспорта Краснодарского края, вместе с соучастниками получил незаконный коррупционный доход в размере 2,8 миллиарда рублей. Ответчиками по иску также проходят Андрей Дорошенко, депутат заксобрания Краснодарского края Александр Карпенко и еще 25 лиц, участвовавших в получении незаконных доходов или оформлении на себя полученного в результате коррупции имущества, сказано в статье.

В декабре 2025 года суд в Москве продлил арест Вороновскому. Он останется под стражей еще как минимум три месяца. По данным следствия, экс-депутат получил 25 миллионов рублей от руководителя дагомысской строительно-дорожной фирмы.

Позднее Госдума приняла постановление о согласии на лишение неприкосновенности депутата. Сам Вороновский заявил, что ни в чем не виноват. Чем известен бывший депутат — в материале «Вечерней Москвы».

Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.
Читать дальше