Более ста чиновников попали под уголовку за коррупцию в Хабаровском крае

Под уголовное преследование попали более ста человек, и по многим делам суды поставили точку. В декабре был вынесен приговор бывшему заместителю министра транспорта и дорожного хозяйства края Денису Пронкину и представителю коммерческой организации Борису Голдгамеру. Суд установил, что за обеспечение победы компании в конкурсах и заключение госконтрактов они получали незаконное вознаграждение. В результате Пронкин получил длительный срок лишения свободы и крупный штраф, а его соучастник был наказан рублём.