Более ста чиновников попали под уголовку за коррупцию в Хабаровском крае

Надзорное ведомство подытожило, как исполнялись антикоррупционные нормы, и какие последствия это имело для должностных лиц и бюджета региона — картина получилась показательной и местами жёсткой.
По итогам проверок более 220 должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушение установленных запретов, ограничений и обязанностей. Часть этих случаев касалась неурегулированного конфликта интересов, а в ряде ситуаций речь зашла уже не о замечаниях, а о прямой утрате доверия с последующим увольнением.
Характерным примером стала ситуация в городском поселении Рабочий поселок Солнечный. По иску прокурора края суд изменил формулировку досрочного прекращения полномочий главы муниципалитета на увольнение в связи с утратой доверия. Поводом стало то, что чиновник, не устранив конфликт интересов, выделял земельные участки родственникам и передавал им в аренду имущество районной администрации.
Параллельно продолжалась работа по возмещению ущерба, причинённого коррупционными действиями. Судом были удовлетворены иски почти на 100 миллионов рублей, часть этих средств уже поступила в бюджет. Одновременно усилился административный блок, в рамках которого к ответственности привлекли почти сотню должностных и юридических лиц — сумма штрафов превысила 168 миллионов рублей.
Статистика уголовных дел выглядит не менее внушительно. За 2025 год в Хабаровском крае зарегистрировано 184 преступления коррупционной направленности, по итогам прокурорских проверок возбуждены новые уголовные дела. В основе таких преступлений чаще всего лежали откаты за покровительство при заключении контрактов, подписание документов по некачественным работам и взятки за информирование о контрольных мероприятиях.
Под уголовное преследование попали более ста человек, и по многим делам суды поставили точку. В декабре был вынесен приговор бывшему заместителю министра транспорта и дорожного хозяйства края Денису Пронкину и представителю коммерческой организации Борису Голдгамеру. Суд установил, что за обеспечение победы компании в конкурсах и заключение госконтрактов они получали незаконное вознаграждение. В результате Пронкин получил длительный срок лишения свободы и крупный штраф, а его соучастник был наказан рублём.