На Камчатке экс-чиновнику грозит до 10 лет колонии по делу о коррупции

По версии следствия, в 2021 году чиновник, зная о грубых нарушениях при строительстве фундамента детского сада в селе Тиличики, подписал акты приемки и ввода объекта в эксплуатацию. Через три года в здании обнаружили дефекты несущих конструкций и трещины. Детский сад признали аварийным, занятия перенесли в школу. Ущерб от этих действий оценен в 542 млн рублей. Ранее тот же чиновник, чтобы скрыть отставание от графика, потребовал начать внутреннюю отделку кукольного театра до монтажа купола. Осадки повредили конструкции. Ущерб составил порядка 53 млн рублей.