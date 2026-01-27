Ричмонд
-6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске горели заброшенное здание и гараж с вещами

В Хабаровском крае за сутки потушили 11 пожаров.

Источник: Комсомольская правда

За минувшие сутки в Хабаровском крае не произошло чрезвычайных ситуаций. Подразделения пожарной охраны отреагировали на 11 техногенных пожаров, пять из которых произошли в жилом секторе. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

В Хабаровске на улице Албанской полностью сгорело одноэтажное заброшенное каркасное здание на территории строящегося жилого комплекса. Пожар площадью 60 квадратных метров был ликвидирован за два часа. Также в городе на улице Корабельной в металлическом гараже частного дома горели домашние вещи и стройматериалы. Огонь повредил стену деревянного дома и надворные постройки, общая площадь возгорания составила 40 квадратных метров. В обоих случаях обошлось без пострадавших, причины пожаров устанавливаются.

В настоящее время в крае функционируют 16 ледовых переправ. За прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения три раза привлекались для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Аварийно-спасательных работ за этот период не проводилось.