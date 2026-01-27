В Хабаровске горели заброшенное здание и гараж с вещами

В Хабаровске на улице Албанской полностью сгорело одноэтажное заброшенное каркасное здание на территории строящегося жилого комплекса. Пожар площадью 60 квадратных метров был ликвидирован за два часа. Также в городе на улице Корабельной в металлическом гараже частного дома горели домашние вещи и стройматериалы. Огонь повредил стену деревянного дома и надворные постройки, общая площадь возгорания составила 40 квадратных метров. В обоих случаях обошлось без пострадавших, причины пожаров устанавливаются.