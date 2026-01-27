В Хабаровске горели заброшенное здание и гараж с вещами

За минувшие сутки в Хабаровском крае не произошло чрезвычайных ситуаций. Подразделения пожарной охраны отреагировали на 11 техногенных пожаров, пять из которых произошли в жилом секторе. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В Хабаровске на улице Албанской полностью сгорело одноэтажное заброшенное каркасное здание на территории строящегося жилого комплекса. Пожар площадью 60 квадратных метров был ликвидирован за два часа. Также в городе на улице Корабельной в металлическом гараже частного дома горели домашние вещи и стройматериалы. Огонь повредил стену деревянного дома и надворные постройки, общая площадь возгорания составила 40 квадратных метров. В обоих случаях обошлось без пострадавших, причины пожаров устанавливаются.
В настоящее время в крае функционируют 16 ледовых переправ. За прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения три раза привлекались для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Аварийно-спасательных работ за этот период не проводилось.