Подростки разгромили магазин и побили продавщицу во Владивостоке


Во Владивостоке компания подростков разгромила обувной магазин на улице Бестужева, напала на продавщицу и закрыла её в торговом зале, подперев входную дверь лопатой снаружи.

Источник: ДЕЙТА

Информацию о дебоше распространяют в социальных сетях, а полиция проводит проверку, получив информацию о криминальной травме потерпевшей из медицинского учреждения, сообщает ИА DEITA.RU.

Заявление поступило из травмпункта в дежурную часть полиции Фрунзенского района Владивостока. 49-летняя женщина, обратившаяся за медицинской помощью с переломом пальца, рассказала, что травму ей нанесли неизвестные молодые люди, ворвавшиеся в магазин и устроившие там погром. Буйные подростки были вооружены палками.

Когда хулиганы, закончив ломать имущество магазина, закрыли дверь на снегоуборочную лопату, продавщицу вызволил охранник одного из соседних заведений в доме.

По факту нападения на магазин и его работницу проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего и личности участников инцидента.