Подростки разгромили магазин и побили продавщицу во Владивостоке

Заявление поступило из травмпункта в дежурную часть полиции Фрунзенского района Владивостока. 49-летняя женщина, обратившаяся за медицинской помощью с переломом пальца, рассказала, что травму ей нанесли неизвестные молодые люди, ворвавшиеся в магазин и устроившие там погром. Буйные подростки были вооружены палками.