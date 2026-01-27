Подростки разгромили магазин и побили продавщицу во Владивостоке

Информацию о дебоше распространяют в социальных сетях, а полиция проводит проверку, получив информацию о криминальной травме потерпевшей из медицинского учреждения, сообщает ИА DEITA.RU.
Заявление поступило из травмпункта в дежурную часть полиции Фрунзенского района Владивостока. 49-летняя женщина, обратившаяся за медицинской помощью с переломом пальца, рассказала, что травму ей нанесли неизвестные молодые люди, ворвавшиеся в магазин и устроившие там погром. Буйные подростки были вооружены палками.
Когда хулиганы, закончив ломать имущество магазина, закрыли дверь на снегоуборочную лопату, продавщицу вызволил охранник одного из соседних заведений в доме.
По факту нападения на магазин и его работницу проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего и личности участников инцидента.