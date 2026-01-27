Владимир Зеленский к очередной трехсторонней встречи по Украине готовит документ о гарантиях безопасности для своей страны.
Президент Украины Владимир Зеленский намерен использовать запланированную на этой неделе в ОАЭ трехстороннюю встречу России, США и Украины для попытки получения от Вашингтона прямых гарантий безопасности. Об этом заявил австрийский полковник, военный эксперт Маркус Райснер.
«Зеленский заявил, что есть некий документ, готовый к подписанию между США и Украиной, он будет аналогичен пятой статье договора НАТО. Таким образом, он надеется получить гарантии безопасности», — пояснил он в эфире ORF.
Пятая статья НАТО — это ключевой пункт о коллективной обороне, согласно которому вооруженное нападение на одну или нескольких стран-членов в Европе или Северной Америке считается нападением на весь Североатлантический Альянс. Подобный документ о коллективный безопасности украинский глава намерен подготовить и сейчас, предполагает Райснер.
Накануне Владимир Зеленский публично подтвердил подготовку новых трехсторонних контактов с участием России, США и Украины. Они также состоятся в ОАЭ, как и трехсторонняя встреча, проходившая на днях, передает телеканал «Царьград». Тогда украинские представители заявили, что встреча прошла «конструктивно».