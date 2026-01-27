ORF: Зеленский придумал новую уловку на переговорах в ОАЭ

Пятая статья НАТО — это ключевой пункт о коллективной обороне, согласно которому вооруженное нападение на одну или нескольких стран-членов в Европе или Северной Америке считается нападением на весь Североатлантический Альянс. Подобный документ о коллективный безопасности украинский глава намерен подготовить и сейчас, предполагает Райснер.