Дрон ВСУ убил двух жителей Харьковской области, направлявшихся в больницу

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 янв — РИА Новости. Украинский БПЛА в Харьковской области целенаправленно атаковал застрявший на бездорожье автомобиль мирных жителей, которые пытались его вытолкнуть из грязи, двое человек погибли, один получил тяжёлые ранения с последующей ампутацией ноги, рассказал РИА Новости глава администрации Купянского района Александр Капленко.

Источник: РИА "Новости"

«У нас, к сожалению, сейчас нет дороги жизни. Любая дорога подвергается атакам (украинских БПЛА — ред.)», — рассказал Капленко.

Он уточнил, что люди, пытаясь объехать опасные участки, едут по второстепенным дорогам.

По словам Капленко, в машине передвигались четверо взрослых мужчин, которые перевозили одного в больницу.

«Машина застряла в грязи и мужчины пытались ее вытолкнуть, в этот момент по ним ударил украинский дрон», — сказал он.

Собеседник агентства пояснил, что в результате атаки украинского БПЛА два человека погибли, двое получили серьёзные ранения, одному из пострадавших ампутировали ногу.

«Одного отвезли в больницу — оторвало ногу, а двоих разорвало сразу. Украинский оператор прекрасно видел, что это были мирные граждане», — уточнил он.

