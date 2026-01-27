Дрон ВСУ убил двух жителей Харьковской области, направлявшихся в больницу

«У нас, к сожалению, сейчас нет дороги жизни. Любая дорога подвергается атакам (украинских БПЛА — ред.)», — рассказал Капленко.
Он уточнил, что люди, пытаясь объехать опасные участки, едут по второстепенным дорогам.
По словам Капленко, в машине передвигались четверо взрослых мужчин, которые перевозили одного в больницу.
«Машина застряла в грязи и мужчины пытались ее вытолкнуть, в этот момент по ним ударил украинский дрон», — сказал он.
Собеседник агентства пояснил, что в результате атаки украинского БПЛА два человека погибли, двое получили серьёзные ранения, одному из пострадавших ампутировали ногу.
«Одного отвезли в больницу — оторвало ногу, а двоих разорвало сразу. Украинский оператор прекрасно видел, что это были мирные граждане», — уточнил он.