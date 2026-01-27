Арестовано имущество депутата Дорошенко и экс-депутата Вороновского: коррупционный доход составил 2,8 млрд рублей

Подобная история приключилась с экс-сотрудниками государственного казенного учреждения «Курганавтодор». Их обвиняют в превышении полномочий. Кроме того, известны факты получения сотрудниками взяток в особо крупном размере. Как утверждает суд, в 2023 году в рамках программы развития дорог «Курганавтодор» заключил контракт на реконструкцию трассы. Руководители знали, что подрядчик выполнил работы некачественно. При этом акты были подписаны и оплачены. Бюджету региона причинен ущерб не менее 140 миллионов рублей.