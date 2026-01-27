Арестовано имущество депутата Дорошенко и экс-депутата Вороновского: коррупционный доход составил 2,8 млрд рублей

Генпрокуратура обратилась в суд с иском об обращении имущества депутата Госдумы Андрея Дорошенко и экс-парламентария Анатолия Вороновского в доход государства. Исполнительные производства по делу открыты. Утверждается, что коррупционный доход фигурантов составил 2,8 миллиарда рублей. Об этом говорится в материалах по делу, транслирует ТАСС.
В доход государства планируется обратить все имущество Андрея Дорошенко и Анатолия Вороновского. О втором на данный момент известно больше. Анатолий Вороновский подозревается по делу о получении взятки. Предварительное заседание пройдет 12 февраля 2026 года.
Ответчиками по иску Генпрокуратуры проходят Андрей Дорошенко, депутат заксобрания Краснодарского края Александр Карпенко и еще более 20 лиц. Как утверждается, все они участвовали в схеме по получению незаконных доходов.
Судебные разбирательства коснулись также бывшего замглавы Мелеузовского района Альберта Таймасова. Приставы арестовали его имущество на сумму в 44 миллиона рублей. Всего у бывшего чиновника 13 квартир и два автомобиля. На недвижимость и транспорт был наложен арест по уголовному делу Альберта Таймасова. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.
Подобная история приключилась с экс-сотрудниками государственного казенного учреждения «Курганавтодор». Их обвиняют в превышении полномочий. Кроме того, известны факты получения сотрудниками взяток в особо крупном размере. Как утверждает суд, в 2023 году в рамках программы развития дорог «Курганавтодор» заключил контракт на реконструкцию трассы. Руководители знали, что подрядчик выполнил работы некачественно. При этом акты были подписаны и оплачены. Бюджету региона причинен ущерб не менее 140 миллионов рублей.
В понедельник, 26 января, глава Минобороны Андрей Белоусов заявил о намерении расширить полномочия начальника Главвоенполитуправления Виктора Горемыкина. Он сможет направлять запросы в Центробанк в рамках антикоррупционных проверок. В последнее время случаи задержания экс-чиновников участились. Виктор Горемыкин продолжит оказывать содействие в рамках соответствующих проверок.