США выведут капитана нефтяного танкера «Маринера» из вод Британии

США намерены вывести капитана танкера «Маринера» из территориальных вод Великобритании в ближайшее время, передает BBC.
США намерены в ближайшее время вывести капитана и первого помощника капитана российского нефтяного танкера «Маринера» из территориальных вод Великобритании. Об этом сообщает BBC, ссылаясь на заявления адвокатов.
«Капитан и первый помощник, возможно, уже покинули территориальные воды Великобритании», — отмечают журналисты, ссылаясь на заявления одного из адвокатов. При этом тот добавил, что не уверен в своих предположениях. В целом предполагается, что экипаж судна могут вывести из британских вод уже в ближайшее время.
Танкер «Маринера» был задержан 7 января военно-морскими силами США в Северной Атлантике по обвинению в нарушении санкций при перевозке венесуэльской нефти. В Вашингтоне заявили, что судно лишь выдавало себя за российское и экипаж планируют судить в США. Москва настаивает на соблюдении прав моряков и считает захват танкера нарушением Конвенции ООН по морскому праву. В МИД РФ также выражали свое недовольство в связи с произошедшим. В России также требовали встречи с моряками, передает телеканал «Царьград».