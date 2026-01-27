США выведут капитана нефтяного танкера «Маринера» из вод Британии

Танкер «Маринера» был задержан 7 января военно-морскими силами США в Северной Атлантике по обвинению в нарушении санкций при перевозке венесуэльской нефти. В Вашингтоне заявили, что судно лишь выдавало себя за российское и экипаж планируют судить в США. Москва настаивает на соблюдении прав моряков и считает захват танкера нарушением Конвенции ООН по морскому праву. В МИД РФ также выражали свое недовольство в связи с произошедшим. В России также требовали встречи с моряками, передает телеканал «Царьград».