Апелляционный суд оставил в силе 28-летний срок бойцу ММА Ахьядову

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Апелляционный военный суд оставил в силе 28-летний срок лишения свободы бойцу смешанных единоборств Ламберду Ахьядову по обвинению в убийстве инспектора МАДИ в московском парке «Зарядье» и ряду других статей, в том числе о терроризме, сообщил РИА Новости его адвокат Денис Сагач.

Источник: © РИА Новости

«Апелляционный суд оставил срок отбытия наказания без изменения», — сказал защитник.

Он отметил, что суд внес незначительные изменения в приговор Ахьядову, сократив ему срок ограничения свободы после отбытия наказания.

По данным следствия, в канун нового 2023 года в парке «Зарядье» в центре Москвы Ахьядов собирался устроить теракт — убить сотрудника полиции, отобрать у него оружие и начать стрелять по людям. Мужчина с ножом напал на сотрудника Московской административной дорожной инспекции (МАДИ), нанес не менее 15 ударов, из-за чего тот скончался. У инспектора не было пистолета, поэтому замысел Ахьядова сорвался, его при активном сопротивлении задержали правоохранители.

Обвиняемый, как считают следователи, состоял в террористической группировке ИГ* (запрещена в РФ).

* Запрещенная в России террористическая организация.