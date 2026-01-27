Апелляционный суд оставил в силе 28-летний срок бойцу ММА Ахьядову

По данным следствия, в канун нового 2023 года в парке «Зарядье» в центре Москвы Ахьядов собирался устроить теракт — убить сотрудника полиции, отобрать у него оружие и начать стрелять по людям. Мужчина с ножом напал на сотрудника Московской административной дорожной инспекции (МАДИ), нанес не менее 15 ударов, из-за чего тот скончался. У инспектора не было пистолета, поэтому замысел Ахьядова сорвался, его при активном сопротивлении задержали правоохранители.