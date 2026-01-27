В США из-за снежного шторма погибли 30 человек

«В числе погибших — два человека, сбитые снегоуборочными машинами в Массачусетсе и Огайо, а также подростки, погибшие во время катания на санках в Арканзасе и Техасе», — говорится в материале.
Власти Нью-Йорка сообщили, что за выходные на улицах города нашли тела восьми человек.
Согласно данным сервиса PowerOutage на 27 января, без электричества в штатах остались свыше 560 тысяч абонентов.
Напомним, снежная буря накрыла территорию, где живут около 200 миллионов американцев. Снегопады прошли от Нью-Мексико до восточного побережья. В отдельных районах выпало до 40 сантиметров снега. Утром 26 января электричества лишились более 900 тысяч домохозяйств.
