Ричмонд
-4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США из-за снежного шторма погибли 30 человек

Число жертв мощного снежного шторма в США достигло 30. Об этом сообщает агентство Associated Press.

«В числе погибших — два человека, сбитые снегоуборочными машинами в Массачусетсе и Огайо, а также подростки, погибшие во время катания на санках в Арканзасе и Техасе», — говорится в материале.

Власти Нью-Йорка сообщили, что за выходные на улицах города нашли тела восьми человек.

Согласно данным сервиса PowerOutage на 27 января, без электричества в штатах остались свыше 560 тысяч абонентов.

Напомним, снежная буря накрыла территорию, где живут около 200 миллионов американцев. Снегопады прошли от Нью-Мексико до восточного побережья. В отдельных районах выпало до 40 сантиметров снега. Утром 26 января электричества лишились более 900 тысяч домохозяйств.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше