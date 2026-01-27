Ричмонд
Тысячи пассажиров застряли в аэропорту Саппоро на Хоккайдо из-за снегопада

Мощный снегопад фактически остановил работу крупнейшего аэропорта на японском острове Хоккайдо. Международная воздушная гавань Син-Титосе в Саппоро превратилась во временное убежище для тысяч пассажиров, которые не смогли вылететь из-за отмен рейсов и транспортного коллапса.

Источник: Life.ru

По данным телеканала NHK, около двух тысяч человек были вынуждены провести ночь прямо в здании аэропорта. Люди размещались на полу в залах ожидания, используя матрасы и спальные мешки, которые экстренно предоставила администрация воздушной гавани.

Ситуация остаётся напряжённой уже вторые сутки подряд. Из-за продолжающейся непогоды авиакомпании массово отменяют и переносят рейсы, а службы аэропорта работают в усиленном режиме, пытаясь расчистить взлётно-посадочные полосы и восстановить расписание.

Ранее о возможных проблемах из-за непогоды предупреждали и в России. Росавиация сообщила, что с 27 по 29 января московские аэропорты могут столкнуться с задержками и отменами рейсов из-за сильного снегопада и метели. Пассажирам советуют заранее проверять расписание и готовиться к изменениям в графике полётов.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.