Тысячи пассажиров застряли в аэропорту Саппоро на Хоккайдо из-за снегопада

Ранее о возможных проблемах из-за непогоды предупреждали и в России. Росавиация сообщила, что с 27 по 29 января московские аэропорты могут столкнуться с задержками и отменами рейсов из-за сильного снегопада и метели. Пассажирам советуют заранее проверять расписание и готовиться к изменениям в графике полётов.