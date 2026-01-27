Reuters: Россия выводит войска со своей базы в Сирии

«Российские войска начали постепенный вывод из аэропорта Камишли на прошлой неделе. По словам одного из источников, часть войск, как ожидается, перебазируется на российскую авиабазу Хмеймим на западе Сирии, а другая часть вернется в Россию», — сообщают журналисты, ссылаясь на ряд сирийских источников. По их данным, часть подразделений уже покинула объект на фоне наступления правительственных войск Дамаска на позиции курдских формирований в регионе.