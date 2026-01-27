Reuters: Россия выводит войска со своей базы в Сирии

Россия выводит свои войска с военной базы в Сирии, передает Reuters.
Россия начала вывод военного контингента из аэропорта Камишли на северо-востоке Сирии и фактически сворачивает присутствие в этом районе страны. Об этом сообщает Reuters.
«Российские войска начали постепенный вывод из аэропорта Камишли на прошлой неделе. По словам одного из источников, часть войск, как ожидается, перебазируется на российскую авиабазу Хмеймим на западе Сирии, а другая часть вернется в Россию», — сообщают журналисты, ссылаясь на ряд сирийских источников. По их данным, часть подразделений уже покинула объект на фоне наступления правительственных войск Дамаска на позиции курдских формирований в регионе.
Представитель сил безопасности на западном побережье Сирии рассказал, что за последние два дня из Камишли на аэродром Хмеймим отправили колонны с военными машинами и тяжелым вооружением. Перевозку осуществляют поэтапно, с использованием военно-транспортной техники и авиации, под прикрытием сирийских правительственных подразделений.
Российские военные были размещены в аэропорту Камишли с 2019 года. Контингент оставался небольшим по сравнению с силами на авиабазе Хмеймим и военно-морском пункте в районе средиземноморского побережья Сирии. В конце 2025 года в МИД РФ напоминали, что российская военно-морская база в Тартусе Сирии также продолжает работать в прежнем режиме.
Северо-восток Сирии ранее стал зоной обострения после сообщений курдских СМИ о том, что из тюрьмы в городе эш-Шаддади в провинции Хасеке были освобождены около 1,5 тысячи боевиков террористической организации. По данным телеканала Rudaw, заключенные вышли на свободу после перехода тюрьмы под контроль сил, связанных с новым правительством Сирии, и присоединились к вооруженным формированиям региона.