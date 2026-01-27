Ричмонд
Две школьницы в обнимку выпали из окна многоэтажного дома в Омске

В Омске две ученицы седьмого класса в обнимку выпали из окна многоэтажного жилого дома. Об этом в понедельник, 26 января, сообщил Telegram-канал Mash Siberia.

— Обе девочки учатся в школе. Одна из них погибла, вторая выжила и сейчас находится в больнице, — сказано в публикации.

Уточняется, что трагедия произошла 25 января.

18 января 16-летний подросток погиб, выпав из ЖК «Алые паруса» на северо-западе Москвы. Инцидент произошел на Авиационной улице.

14 января стало известно, что российский футболист и воспитанник клуба ЦСКА Лайонел Адамс выпал из окна высотного здания в Московской области. Он умер до приезда скорой помощи.