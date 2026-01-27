Две школьницы в обнимку выпали из окна многоэтажного дома в Омске

В Омске две ученицы седьмого класса в обнимку выпали из окна многоэтажного жилого дома. Об этом в понедельник, 26 января, сообщил Telegram-канал Mash Siberia.
— Обе девочки учатся в школе. Одна из них погибла, вторая выжила и сейчас находится в больнице, — сказано в публикации.
Уточняется, что трагедия произошла 25 января.
18 января 16-летний подросток погиб, выпав из ЖК «Алые паруса» на северо-западе Москвы. Инцидент произошел на Авиационной улице.
14 января стало известно, что российский футболист и воспитанник клуба ЦСКА Лайонел Адамс выпал из окна высотного здания в Московской области. Он умер до приезда скорой помощи.