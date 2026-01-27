Питон едва не задушил монаха прямо в буддийском монастыре

В Таиланде буддийские монахи спасли своего собрата, на которого напал крупный питон. Инцидент произошел на территории монастыря, подробности сообщило KAMI.
Змея обвилась вокруг мужчины и начала его душить. В таком состоянии пострадавшего заметили другие монахи. В момент, когда он попытался позвать на помощь, питон усилил хватку и укусил его за руку. К тому времени монах уже начал терять сознание.
Совместными усилиями монахам удалось освободить пострадавшего от змеи. К месту происшествия прибыли медики, которые привели мужчину в чувство, обработали укусы и доставили его в больницу.
Позже волонтеры отыскали питона, отловили его и вывезли на значительное расстояние от жилых районов. Власти не уточнили, в каком именно населенном пункте произошел инцидент и при каких обстоятельствах змея оказалась рядом с монахом.
