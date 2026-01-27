«Был прикован к постели»: курганский пенсионер потребует миллион от чиновника мэрии, сбившего его в ДТП

Сначала тяжелая травма приковала его к кровати. Мужчина лежал несколько месяцев, за ним ухаживала дочь. Затем ему сделали операцию, через несколько месяцев понадобилось второе вмешательство врачей. Кто делал операцию в плановом порядке, знает о необходимом количестве анализов и приемов перед операцией. Чтобы один раз выехать в больницу, приходится заказывать специальное такси — стоит оно порядка семи тысяч рублей. Лекарства, костыли, прочие связанные с лечением, судами и повседневной жизнью расходы — отец и дочь тратят на это не очень большую пенсию мужчины.