«Был прикован к постели»: курганский пенсионер потребует миллион от чиновника мэрии, сбившего его в ДТП

От курганского чиновника Дубанича потребуют компенсацию после наезда на пенсионера.
Пенсионер из Кургана Владимир Семкин, получивший тяжелые переломы после наезда на него автомобиля чиновника администрации Михаила Дубанича, намерен добиться компенсации. После аварии в октябре 2024 года потерпевший пешеход перенес две операции, с огромным трудом передвигается и не может дождаться окончания суда, начавшегося год назад. За свои страдания пенсионер просит от виновника ДТП миллион рублей и надеется на справедливое решение суда. Об этом URA.RU сообщили родственники мужчины.
Как затянулись суды.
Потерпевший и его дочери уже более 15 месяцев находятся в постоянном стрессе. Прежде всего, им приходится решать проблемы после тяжелого перелома, полученного пожилым мужчиной, когда его сбил кроссовер Дубанича. Последствия повреждения семья преодолевает до сих пор. Другая проблема — потеря нервов в ходе затянувшегося судебного процесса, где обвиняемым является чиновник администрации, а пенсионер — потерпевшей стороной.
Уголовное дело в отношении сотрудника администрации поступило в горсуд Кургана около года назад. Дубанича обвиняют в нарушении ПДД, повлекшим по неосторожности тяжкий вред человеку. В октябре 2024 года он заезжал на парковку у торгового центра рядом с автобусным вокзалом и сбил Семкина, который пересекал зону въезда. Судебное следствие по делу началось в марте прошлого года. Сам чиновник своей вины не отрицал, однако в суде настаивал, чтобы меру его ответственности определил суд.
Защите Дубанича удалось вернуть дело следственным органам — судью убедили в необходимости проведения экспертизы, которая бы окончательно установила степень вины водителя. Прокуратура обжаловала это решение и добилась возврата дела обратно в суд. Потерпевшая сторона ждет окончания суда и близка к отчаянию — им кажется, что суд затянулся и справедливого решения им не дождаться.
Последствия травмы.
Дочь Семкина Татьяна говорит, что ради ухода за отцом ей пришлось уйти с работы. Такое решение было принято на семейном совете с ним и старшей сестрой, вторая женщина помогает материально и морально. Помощь дочерям пенсионера не помешала бы: злосчастный октябрь 2024 года отнял у их отца способность передвигаться. Если раньше он постоянно гулял и делал самостоятельно свои домашние дела, то после ДТП потерял такую возможность.
Сначала тяжелая травма приковала его к кровати. Мужчина лежал несколько месяцев, за ним ухаживала дочь. Затем ему сделали операцию, через несколько месяцев понадобилось второе вмешательство врачей. Кто делал операцию в плановом порядке, знает о необходимом количестве анализов и приемов перед операцией. Чтобы один раз выехать в больницу, приходится заказывать специальное такси — стоит оно порядка семи тысяч рублей. Лекарства, костыли, прочие связанные с лечением, судами и повседневной жизнью расходы — отец и дочь тратят на это не очень большую пенсию мужчины.
Понимание, что последствия ДТП привели к фактическому обездвижению пенсионера, усугубляются стрессом от длительного судебного процесса. Потерпевший устал и намерен требовать компенсации.
Листок с извинением.
К стрессу добавляются периодические вспышки возмущения. Дочь потерпевшего утверждает, что Дубанич после наезда и в течение нескольких месяцев после происшествия не хотел извиняться перед ее отцом. Избегал контакта, не пытался загладить вину и помочь пострадавшему пенсионеру материально.
Потерпевшие говорят, что после громких возмущений по этому поводу в суде, Дубанич написал письменное обращение к пенсионеру, где попросил прощения. Этот листок был в присутствии судьи передан юристу, представляющему интересы Владимира Семкина.
Как отреагировал потерпевший на данное извинение, рассказала дочь пенсионера. «Отец прочитал написанное, затем отбросил бумагу в сторону и сказал, что такие извинения ему не нужны», — пересказывает события женщина. После этого потерпевший перестал надеяться на какие-либо перемены в поведении виновника ДТП. Пенсионер попросил представителя подать к Дубаничу иск на один миллион рублей в качестве компенсации морального ущерба.
Редакция обратилась к адвокату, защищающему интересы чиновника по данному уголовному делу, с целью получить комментарий обвиняемого. Сторона защиты предпочла не обсуждать детали процесса. Ближайшее судебное заседание состоится в начале февраля.