Названо грозное оружие, поражающие танки НАТО с одного применения

«В основном квадрокоптер на оптоволокне используется для поражения приоритетных целей. Это также тяжелая техника — танки Leopard, Abrams и другая техника НАТО — Kozak, Bradley. Сейчас на оптоволокне у нас есть возможность поразить цель с двух, а зачастую с одного удачного полета», — подчеркнул Ярый. Соответствующую запись разместили Минобороны РФ.