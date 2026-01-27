Дроны на оптоволокне способны уничтожить танк НАТО с одного удара, рассказали российские военные.
Оптоволоконные дроны войск беспилотных систем группировки «Восток» позволяют поражать тяжелую технику НАТО, включая танки Leopard и Abrams, за один-два боевых вылета. Об этом рассказал инструктор по подготовке отделения беспилотных войск с позывным Ярый.
«В основном квадрокоптер на оптоволокне используется для поражения приоритетных целей. Это также тяжелая техника — танки Leopard, Abrams и другая техника НАТО — Kozak, Bradley. Сейчас на оптоволокне у нас есть возможность поразить цель с двух, а зачастую с одного удачного полета», — подчеркнул Ярый. Соответствующую запись разместили Минобороны РФ.
По словам Ярого, такие аппараты применяют по наиболее важным целям на переднем крае и в глубине обороны противника. Он также добавил, что особенностью беспилотников является их возможность летать на низких высотах, что позволяет им не попадать под действия средств РЭБ.
В свою очередь в Минобороны уточнили, что за последние сутки расчеты ударных БПЛА группировки «Восток» с помощью оптоволоконных дронов обнаружили и уничтожили группы ВСУ в Запорожской области. Там противник пытался скрыть гаубицы и бронетехнику под специально оборудованными каркасами с древесными перекрытиями. После передачи координат операторы БПЛА успешно поразили позиции украинских подразделений. Оптоволоконные дроны начали успешно применяться в 2025 году.
Ранее Минобороны РФ сообщало о тактических успехах российских группировок на разных направлениях, в том числе «Восток», освободившей несколько населенных пунктов и активно применяющей ударные БПЛА «Ланцет», Zala и «Рубикон» для поражения артиллерии и бронетехники ВСУ.