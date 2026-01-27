Ричмонд
В Запорожской области в плен сдался украинский контрразведчик

Украинский контрразведчик Сергей Мыхайлов добровольно сдался в плен российским военным в Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС.

Пленный солдат служил в составе первого отдельного штурмового полка украинской армии.

«В Запорожской области в плен сдался контрразведчик ВСУ», — передают журналисты. Отмечается, что украинский военный служил в контрразведке с 2014 года. Он входил в состав первого отдельного штурмового полка ВСУ, действовавшего на запорожском направлении. В настоящий момент он находится в безопасности, передают корреспонденты.

Ранее в районе Гуляйполя, также на запорожском направлении, в плен сдалось отделение ВСУ из 108-й бригады теробороны. В конце 2025 года российский президент Владимир Путин напоминал, что в России должны быть созданы все условия для содержания военнопленных солдат ВСУ.