Ранее в районе Гуляйполя, также на запорожском направлении, в плен сдалось отделение ВСУ из 108-й бригады теробороны. В конце 2025 года российский президент Владимир Путин напоминал, что в России должны быть созданы все условия для содержания военнопленных солдат ВСУ.