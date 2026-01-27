Ричмонд
Во Львове сотрудники ТЦК избили прошедшего плен бойца ВСУ

На вокзале во Львове сотрудники ТЦК напали на прошедшего плен бойца ВСУ после конфликта с ним.

Источник: Аргументы и факты

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине) на вокзале во Львове избили прошедшего плен бойца ВСУ и использовали против него газовый баллончик, сообщило украинское интернет-издание «Страна» со ссылкой на информацию из социальных сетей.

Уточняется, что речь идёт о мужчине 2002 года рождения. При себе он имел документы. В публикации также говорится, что мужчина вступил в конфликт с сотрудниками ТЦК и что-то бросил в их машину.

После этого военкомы бросились за бывшим бойцом, который стал убегать. Догнав мужчину, они принялись избивать его, а после скрылись с места инцидента.

Напомним, ранее сообщалось, что в начале января в Харькове сотрудники ТЦК дважды за сутки избили и ограбили военнослужащего, списанного из ВСУ по состоянию здоровья. Местные власти попытались скрыть информацию о нападении, но экс-военный добился того, что следственные органы начали проверку.

24 января сообщалось, что в Львовской области на Украине мужчина открыл стрельбу по сотрудникам территориального центра комплектования. Детали происшествия и мотивы его действий не уточнялись. Стрелявшего задержали. 25 января стало известно, что в Полтаве военкомы выломали дверь туалета на автозаправке и мобилизовали мужчину в ВСУ.