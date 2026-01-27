Хобот в салоне и помятая дверь: что пережили на Шри-Ланке туристы из РФ

Семья казанских блогеров Михайловских планировала получить яркие впечатления от путешествия по Шри-Ланке, но не ожидала, что они окажутся настолько экстремальными. На их автомобиль напал дикий слон, а записанное видео мгновенно разлетелось по сети, вызвав шквал обсуждений и вопросов: что заставило животное пойти в атаку?
«Хобот оказался в салоне»: минуты ужаса на дороге из Катарагамы.
Инцидент произошел на одной из дорог недалеко от Катарагамы, где дикие слоны — не редкость. Как рассказал Максим Михайловский, увидев животных, они, по примеру других путешественников, решили их угостить. Этот, казалось бы, безобидный жест обернулся кошмаром.
«На Шри-Ланке мы были впервые и не ожидали, что путешествие окажется настолько незабываемым. Мы ехали по дороге из Катарагамы, когда нам навстречу попались слоны. Их на этой дороге путешественники обычно подкармливают и мы решили тоже угостить животное, но никак не ожидали, что слон так отреагирует и решит сам забрать еду из автомобиля. Конечно, мы испугались, когда хобот оказался в салоне. Сначала даже немножко растерялись, не могли сообразить, что делать», — делится деталями с aif.ru Максим.
Спасла ситуацию реакция других водителей. «Благо, мимо ехали другие машины, водители начали сигналить и отгонять слона. В итоге почти никто не пострадал, кроме нашей машины, слон помял дверь», — отметил он.
Опасное заблуждение: почему опыт Таиланда подвел в Шри-Ланке.
В интервью Максим Михайловский признался, что их подвела самоуверенность, основанная на прошлом позитивном опыте. Оказалось, что общение с дикими и ручными слонами — это огромная разница, о которой туристы часто забывают.
«Мы сами не ожидали, что кормление диких слонов окажется таким опасным. Когда мы ездили в Таиланд, то там и катались на слонах, и кормили их, но это были другие, ручные слоны. Дикие оказались не такими милыми и добродушными. Сейчас мы с волнением пересматриваем видео, снятое во время нападения, понимаем, что это в тот момент не осознавали всю опасность ситуации», — с содроганием вспоминает блогер.
Этот урок они усвоили на всю жизнь. «На Шри-Ланку мы хотим еще вернуться, но к слонам точно больше близко подходить не будем, теперь мы знаем, что кормить их нельзя».
Мнение эксперта: дрессировщик объяснил «наглость» и любопытство слона.
Почему же умное и обычно неагрессивное животное повергло туристов в такой ужас? Свой профессиональный взгляд на ситуацию дал заслуженный артист России, опытный дрессировщик Андрей Дементьев-Корнилов.
По его словам, в поведении слона не было особой агрессии — скорее, проявлялись его природные черты. «То, что слон решил хоботом изучить салон машины, вполне естественно для этого животного. Слоны любопытничают, они могут проявлять такую наглость по отношению к гостям, которые приезжают. Если охарактеризовать слона, то он добрый, хитрый и наглый. И в истории российских туристов было именно любопытство и наглость», — объяснил собеседник издания.
Дрессировщик обратил внимание на то, что слоны не воспринимаю всерьез людей.
«Люди приехали с едой. Что такое для слона люди? Он просто их отодвинет, заберёт все, что ему нужно, и пойдёт весёлый, довольный дальше», — сказал он.
По словам Дементьева-Корнилова, слоны не так часто проявляют агрессию, она возможна как защита детеныша, своей группы или в других подобных случаях, когда животное провоцируют. Но чаще всего слоны достаточно мягко обходятся с людьми, если от них нет реальной угрозы.
«Был случай, когда мы вывозили слонов на природу, чтобы они могли погулять, искупаться. И туда же подъехал на машине мужчина, чтобы пофотографировать их. Мы предупредили, что слоны купаются, попросили не беспокоить животных. Он остался. В результате слоны подошли к его машине, оторвали дворники, оторвали номера. Но зато кадры получил», — привел эксперт пример.
Главный совет от тех, кто побывал в объятиях хобота: как обезопасить себя.
Пережитый страх заставил семью Михайловских серьезно задуматься о правилах безопасности. Своим опытом они делятся со всеми путешественниками, планирующими поездку в регионы, где водятся дикие животные, в том числе, слоны.
«Всем путешественникам желаем быть предусмотрительными, осторожными. Нужно понимать, что дикие животные непредсказуемы и делать все, чтобы отдых был безопасным и принес массу положительных впечатлений», — резюмирует Максим.
Главный вывод, который они сделали, прост: никогда не кормить диких животных. То, что кажется проявлением доброты и симпатии, на самом деле может стать, в лучшем случае, инцидента, как случился с ними на Шри-Ланке, а в худшем — привести к трагедии.
Видео с нападением, опубликованное блогерами, стало вирусным не только в России, но и за рубежом.
Мы не ожидали, что наше видео вызовет такой резонанс и привлечет столько внимания", — добавил Максим.
Теперь эта запись — не просто необычный контент, а наглядное пособие по выживанию для тысяч путешественников, напоминание о том, что природа всегда требует уважения и соблюдения дистанции.