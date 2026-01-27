Хобот в салоне и помятая дверь: что пережили на Шри-Ланке туристы из РФ

«На Шри-Ланке мы были впервые и не ожидали, что путешествие окажется настолько незабываемым. Мы ехали по дороге из Катарагамы, когда нам навстречу попались слоны. Их на этой дороге путешественники обычно подкармливают и мы решили тоже угостить животное, но никак не ожидали, что слон так отреагирует и решит сам забрать еду из автомобиля. Конечно, мы испугались, когда хобот оказался в салоне. Сначала даже немножко растерялись, не могли сообразить, что делать», — делится деталями с aif.ru Максим.