Экс-адвокат получил 14 лет колонии по делу IT-компании и грохнулся в обморок

Расследование этой истории тянулось с 2020 года. Следствие установило, что группа фигурантов организовала незаконное уголовное преследование совладельцев Merlion — Олега Карчева, Владислава Мангутова и Алексея Абрамова. По версии обвинения, для давления использовались фальсифицированные материалы, взятки, а также незаконные задержания. Все это, как пришел к выводу суд, делалось с целью захвата контроля над бизнесом.