Экс-адвокат получил 14 лет колонии по делу IT-компании и грохнулся в обморок

Бывший «звёздный» адвокат получил 14 лет тюрьмы по делу IT-компании и упал в обморок.
Фигурант громкого дела потерял сознание в суде после оглашения приговора.
Оглашение приговора по громкому делу о попытке рейдерского захвата IT-компании Merlion закончилось ЧП в зале суда. Бывший «звездный» адвокат Вадим Лялин потерял сознание в момент, когда услышал срок — 14 лет колонии.
Расследование этой истории тянулось с 2020 года. Следствие установило, что группа фигурантов организовала незаконное уголовное преследование совладельцев Merlion — Олега Карчева, Владислава Мангутова и Алексея Абрамова. По версии обвинения, для давления использовались фальсифицированные материалы, взятки, а также незаконные задержания. Все это, как пришел к выводу суд, делалось с целью захвата контроля над бизнесом.
26 января суд поставил точку в деле о коррупции и злоупотреблениях в структурах Следственного комитета. Бывший глава Хорошевского следственного отдела столичного СК Рустам Юсупов получил 18 лет колонии строгого режима и штраф почти в 110 млн рублей. Экс-сотрудник СК Андрей Жирютин осужден на 17 лет, Сергей Ромодановский — на 19 лет лишения свободы.
Вадиму Лялину назначено 14 лет колонии с дополнительным запретом заниматься адвокатской деятельностью сроком на пять лет. Еще двое участников схемы — Александр Бибишев и Павел Крылов — приговорены к 16 годам и 16 годам 3 месяцам лишения свободы соответственно.
Суд признал всех фигурантов виновными в участии в коррупционной схеме и фальсификации доказательств, направленных на силовой передел бизнеса.
