Будущая трактористка обокрала омский магазин на 350 тысяч рублей

Омские полицейские нашли виновника внушительной недостачи, которая была выявлена в ходе учета в одном из магазинов по улице Нефтезаводская. Виновником оказалась 18-летняя студентка, которая подрабатывала кассиршей в магазине, участь на тракториста.
В отдел полиции обратилась директор магазина, расположенного на улице Нефтезаводской. Женщина рассказала, что при сверке бухгалтерского учета обнаружена крупная недостача. Сотрудники уголовного розыска стали разбираться в произошедшем и выяснили, что к хищению денежных средств причастна кассир, которая приехала в город Омск из Одесского района и устроилась в магазин в августе 2025 года. 18-летняя девушка заочно училась в сельскохозяйственном техникуме на тракториста и подрабатывала в магазине.
Воровской прием, которым пользовалась девушка, оказался прост: она принимала от покупателей наличные денежные средства, пробивала чек, однако после этого оформляла возврат товара и всю выручку складывала себе в карман. За месяц девушка похитила из кассы 350 000 рублей. Все деньги она потратила. В отношении будущей трактористки возбуждено уголовное по статье «Присвоение или растрата». За руль трактора студентка сядет не скоро — хищение чужого имущества с использованием служебного положения в крупном размере, уголовным законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.