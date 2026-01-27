Будущая трактористка обокрала омский магазин на 350 тысяч рублей

Воровской прием, которым пользовалась девушка, оказался прост: она принимала от покупателей наличные денежные средства, пробивала чек, однако после этого оформляла возврат товара и всю выручку складывала себе в карман. За месяц девушка похитила из кассы 350 000 рублей. Все деньги она потратила. В отношении будущей трактористки возбуждено уголовное по статье «Присвоение или растрата». За руль трактора студентка сядет не скоро — хищение чужого имущества с использованием служебного положения в крупном размере, уголовным законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.