Тело без головы гражданки Узбекистана нашли в мусорном баке в Стамбуле

Вечером 24 января в престижном стамбульском районе Шишли было обнаружено обезглавленное тело 37-летней гражданки Узбекистана Дурдоны Хакимовой, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Об инциденте стало известно из сообщения генерального консульства Узбекистана в Стамбуле в их Telegram-канале. В сообщении консульства сказано, что тело, завернутое в простыни и полиэтиленовые пакеты, обнаружил неназванный мужчина, который собирал вещи из мусорных баков. Он и сообщил полиции о страшной находке.

По данным газеты Sabah, обнаруживший тело Хакимовой мужчина вернулся на место происшествия вместе с полицией, которая оцепила участок улицы и изъяла записи с камер видеонаблюдения. Отмечается, что голову женщины найти не удалось, но полицейские смогли задержать двух подозреваемых в убийстве. Ими, как сообщили в консульстве, также были граждане Узбекистана. Мужчин задержали при попытке улететь из Турции в Грузию.

