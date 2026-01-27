Тело без головы гражданки Узбекистана нашли в мусорном баке в Стамбуле

Об инциденте стало известно из сообщения генерального консульства Узбекистана в Стамбуле в их Telegram-канале. В сообщении консульства сказано, что тело, завернутое в простыни и полиэтиленовые пакеты, обнаружил неназванный мужчина, который собирал вещи из мусорных баков. Он и сообщил полиции о страшной находке.
По данным газеты Sabah, обнаруживший тело Хакимовой мужчина вернулся на место происшествия вместе с полицией, которая оцепила участок улицы и изъяла записи с камер видеонаблюдения. Отмечается, что голову женщины найти не удалось, но полицейские смогли задержать двух подозреваемых в убийстве. Ими, как сообщили в консульстве, также были граждане Узбекистана. Мужчин задержали при попытке улететь из Турции в Грузию.
