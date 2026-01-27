Тело без головы гражданки Узбекистана нашли в мусорном баке в Стамбуле

По данным газеты Sabah, обнаруживший тело Хакимовой мужчина вернулся на место происшествия вместе с полицией, которая оцепила участок улицы и изъяла записи с камер видеонаблюдения. Отмечается, что голову женщины найти не удалось, но полицейские смогли задержать двух подозреваемых в убийстве. Ими, как сообщили в консульстве, также были граждане Узбекистана. Мужчин задержали при попытке улететь из Турции в Грузию.